"الأوقاف" تعلن الفائز بجائزة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الثالث

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف الفائز بجائزة الفرع الثالث لحفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم 29، وهو محمد أحمد عبد الغنى دغيدى وقدرها 200 ألف جنيه.

كما أعلنت نتيجة الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم فى المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم.

وكان قد افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم صباح السبت بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، و‏الدكتور نظير عياد نائبًا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الديار ‏المصرية، ‏وعدد من العلماء والسفراء والإعلاميين، وضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين تحت اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.