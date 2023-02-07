افتتاح معرضين "أهلا رمضان" بمركزى البدارى وساحل سليم فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار فتح منافذ لمعرض أهلًا رمضان بالقرى والمراكز والمدن على مستوى المحافظة حيث تم افتتاح معرضين بمركزى البدارى وساحل سليم فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام مبكرًا وحتى شهر رمضان المبارك لتعمل جنبًا إلى جنب المنافذ المتنقلة والثابتة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

وأناب محافظ أسيوط عدلى أبو عقيل السكرتير العام المساعد لافتتاح منفذين لمعرض أهلًا رمضان بمركزى البدارى وساحل سليم ضمن خطة التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتنسيق بين المحافظة والتموين والوحدات المحلية والغرفة التجارية وغيرهم من الجهات المعنية.

حيث افتتح السكرتير المساعد المعرضين بحضور محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابهم وتفقد أجنحة المعروضات التى تضم مختلف المنتجات من السكر والزيت والسمن والأرز والمكرونة والدقيق والخضر والفاكهة والسلع الرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30% كما التقى السكرتير المساعد عددًا من المواطنين بالمركزين وهنأهم بافتتاح المعرض مشيرًا إلى استمرار المعرض حتى شهر رمضان لتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وذلك للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأوضح المحافظ إنه تم فتح أكثر من 10 معارض "أهلًا رمضان" حتى الآن بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى المنافذ المتحركة لبيع المواد الغذائية والتى تجوب القرى والنجوع والمنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية ممارسات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والغش التجارى معلنًا عن خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.