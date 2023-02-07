اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس

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اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات بين عدد من المتظاهرين وقوات الشرطة الفرنسية عند ساحة "الباستيل" في باريس، نقطة وصول المسيرات والمظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.

ووفقا لمديرية أمن باريس، تم توقيف 17 شخصا على خلفية هذه المواجهات التي بدأت عندما تقدم عشرات الأشخاص يرتدون ملابس سوداء وأطلقوا مقذوفات في اتجاه الشرطة التي بدورها أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين ووقف هذه المواجهات، حسب وسائل اعلام محلية.

وحدثت عدة مناوشات متقطعة عند وصول المسيرات إلى ميدان "الباستيل" واندلع حريق في صناديق القمامة في شارع مجاور، وعلى الفور وصلت قوات إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

بدأت المسيرة من ميدان "الأوبرا" في باريس والذي اكتظ بكثير من المتظاهرين واتجهت إلى ميدان "الجمهورية" للوصول إلى "ميدان "الباستيل" نقطة نهاية المسيرة والتي توقفت لبعض الوقت حتى تم استئنافها وعاد هدوء نسبي بين المتظاهرين.