استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى لارتفاع الأمواج

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فى غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة لليوم الثانى على التوالى لشدة الرياح وارتفاع الأمواج ضمن موجع الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية والدخيلة وبحسب بيان ميناء الإسكندرية، أن غلق البوغاز جاء نتيجة لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية وارتفاع فى الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات.

وشدد اللواء بحرى نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

جدير بالذكر أن الإسكندرية تمر بما يسمى منخفض البحر المتوسط الذى سبب ارتفاع الأمواج التى تصل إلى 6 أمتار اليوم ويسبب صعوبات فى حركتى الصيد والملاحة.

ووجه الربان نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإدارات المختصة بالميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والنوات، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس السيئ.

وقال " شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان، إن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التى تم التنبيه والتشديد على جميع الإدارات باتباعها قبل فصل الشتاء تضمنت متابعة الموقف الجو مائى بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية ( قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوى ) لمدة خمسة أيام مستقبلية، ووضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد اعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة على الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية، كما يتم إذاعة الرصدة الجو مائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكى السفن "تراكى أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية" حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو فى حينه، ومتابعة السفن والوحدات البحرية فى المسطح المائى والأرصفة والممر الملاحى والإبلاغ الفورى عن أى تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.

وأضاف الربان شاهين أنه يتم التنبيه على السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلى والمتراكية بالمخطاف الخارجى بالتأكيد على تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنه والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة فى حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفورى لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أى إشارات استغاثة من أى سفينة، كما يتم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ على البضائع من التلف، وكذلك المرور على شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المبانى للتأكد من صلاحيتها للعمل، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحى وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناءوالتأكد من عملها بكفاءة، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنيين ( صرف صحى – كهرباء – خدمات ) للتعامل الفورى مع أى أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف على ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة فى الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة.

وأوضح شاهين أن التعليمات تضمنت أيضا المرور على المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة والتأكد من وجود الوقود الكافى وصلاحية البطاريات للعمل الفورى، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها إلى أى منطقة تحتاج إنارة، أو تم انقطاع التيار الكهربى بها، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الانقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى للقاطرات ولنشات الخدمة والإطفاء، ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتأكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح، كما يتم تجهيز الشوامى اللازمة لتشديد الرباط على السفن حال الحاجة لذلك وتجهيز قاطرات للاستعانة بها، وإحكام رباط جميع الوحدات البحرية المتراكية بالميناء ( السفن - القاطرات - اللنشات ) والمرور الدورى والمستمر على الأرصفة لمتابعة رباط وأمان السفن المتراكية والإبلاغ الفورى لمركز العلميات عن أى خلل.

وتتضمن احتياطات الطقس السيئ زيادة عدد النوبتجيات وتدريبها على الاستمرار فى العمل لأوقات أطول وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غزارة الأمطار فى إعاقة حضور العاملين إلى الميناء، وجاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة بالميناء على مدار الساعة واتصاله الدائم بمراكز عمليات المحافظة، والشرطة وقطاع النقل البحرى، ووزارة النقل، وراديو الميناء، والسفن، وإدارات الميناء، والجهات المعنية الأخرى، والتنسيق المستمر مع الادارة المركزية للحركة والحصول على الرصدة بصفة دورية - كل ساعة على الأقل - وتتضمن أيضا التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من جاهزية سيارات الإطفاء واستعدادها للتحرك حين الطلب، والمتابعة المستمرة لجميع مرافق الميناء والمسطح المائى من خلال منظومة مراقبة الكاميرات، والمرور الدورى على مرافق الميناء لاكتشاف أى أحداث طارئة وتفقد الأحوال واكتشاف الأحداث قبل وقوعها.