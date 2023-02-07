استمرار حالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار على أنحاء محافظة دمياط

تعرضت جميع مدن محافظة دمياط لموجة من سوء الأحوال الجوية وعدم الاستقرار فى حالة الطقس على مدار 24 ساعة الماضية، وتعرضت مدن المحافظة لسقوط أمطار متواصلة وخاصة المدن الساحلية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم الشمس مع موجة من الصقيع.

على جانب آخر تأثرت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة توقفت مراكب الصيد عن العمل مع استمرار أعمال الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه وفور تلقي بيان هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، يتم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على جميع الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية.

ووجهت " محافظ دمياط " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

وشددت محافظ دمياط علي ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية و التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة الأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزت المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار.



طقس دمياط



حالة الطقس فى دمياط