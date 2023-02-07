اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:25 ص
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استشهاد فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:00 ص
استشهاد فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر (17 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في نابلس.

وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي مقتضب، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة بالوجه، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجرًا، واستشهد متأثرا بإصابته، وبارتقاء الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيدًا، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة. 

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في بلدة "برقين" جنوب غرب محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، طالت نحو 20 مواطنًا فلسطينيًا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا كبيرًا من المواطنين، أغلبيتهم أسرى محررون.

ويعيد الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين ويعتقل ذويهم ويخضعهم للاستجواب، من باب التضييق عليهم أمنيًا وتكديرهم.

 


وزارة الصحة الفلسطينية

فلسطين

اسرائيل

الضفة الغربية

جنين



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