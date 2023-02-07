استشهاد فتى فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي مقتضب، أن الفتى الأشقر أصيب برصاصة بالوجه، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجرًا، واستشهد متأثرا بإصابته، وبارتقاء الفتى الأشقر ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى 42 شهيدًا، بينهم تسعة أطفال، إضافة إلى سيدة مسنة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، حملة اعتقالات واسعة في بلدة "برقين" جنوب غرب محافظة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، طالت نحو 20 مواطنًا فلسطينيًا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت عددا كبيرًا من المواطنين، أغلبيتهم أسرى محررون.

ويعيد الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين ويعتقل ذويهم ويخضعهم للاستجواب، من باب التضييق عليهم أمنيًا وتكديرهم.