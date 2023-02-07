إطلاق مشروع المكتبة المتنقلة داخل قرى حياة كريمة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أطلقت مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، مشروع المكتبة المتنقلة داخل جمعية قرية أرمنا التابعة لمركز نصر النوبة، من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية، وتفعيل الأنشطة الثقافية والفنية بمختلف المراكز والمدن ، خاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان لخلق متنفس حيوى للمواطنين.

قال الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تنوع أنشطتها الهادفة لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات ، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين فى القرى والنجوع ولاسيما المناطق البعيدة والنائية، فضلاً عن المشاركة فى الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها ، لتحقيق الرسالة الإنسانية للمؤسسة على الوجه الأكمل.

وأضاف المدير التنفيذى للمؤسسة، فى بيان صحفى، أن المكتبة المتنقلة مجهزة بمجموعة من الكتب المختلفة فى جميع المجالات، ولمختلف الأعمار، كما أنها تضم أنشطة متنوعة ، وهى تنتقل بين المحافظات فى الأماكن العامة والخاصة كالمدارس، والنوادى ، والجمعيات لتشجيع الشباب والنشء على القراءة عن طريق أنشطة وألعاب ثقافية وأدبية تهدف إلى بناء عقولهم وتشجيعهم على الإطلاع ، بجانب تنمية الفكر والحوار والإبداع ، والتعبير عن أرائهم وأفكارهم بحرية.

وأوضح الدكتور أحمد موسى، أن خطة زيارة المكتبة المتنقلة داخل محافظة أسوان تستمر على مدار 6 أيام حيث تقام أنشطتها داخل جمعية دار نبى الرحمة بالأمبركاب ، وكذا جمعية تحفيظ القرآن الكريم بآرمنا ، وجمعية تنمية المجتمع ببلانة ثالث بمركز نصر النوبة ، بجانب جمعيات تنمية المجتمع بالنجاجرة ، والوليد بالمنشية بمركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى جمعية تنمية المجتمع بنجع القبة بقرية غرب أسوان.

وأشار إلى أن أنشطة المكتبة المتنقلة تشمل أيضاً ورش عمل ، ورسم وحركات ، ومسرح عرائس ، وقراءة ، وتوزيع الجوائز حيث إن الهدف من ذلك هو ترسيخ الإنتماء والولاء وحب الوطن ، والعمل الجماعى بروح الفريق الواحد ، بجانب تشجيع القراءة ، وإكتشاف المواهب ، وتنمية وصقل مهارات الأطفال لتأهليهم للمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية.