إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالغربية‎‎

الغربية محمد طارق

شهد طريق "السنطة- طنطا" فى محافظة الغربية، إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارتين "ملاكي وميكروباص"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعى.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتى بطريق "طنطا - السنطة" فى نطاق مركز السنطة وتعطل حركة المرور ووجود أنباء عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين أن الحادث بسبب سوء الأحوال الجوية وتم نقل المصابين إلي مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.