إصابة عجوز وشخص إثر نشوب حريق بمنزلهما بالشرقية

استقبل مستشفى ههيا المركزى بمحافظة الشرقية، اليوم، الثلاثاء، "جيهان ت ا" 85 عامًا مقيمة ههيا مصابة بحالة اختناق، "السيد ا ال" 63 عامًا مصابًا بحالة اختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، وتبين حدوث إصابتهما إثر نشوب حريق بمنزلهما نتيجة حدوث ماس كهربائى بشقة بالطابق التاسع بعقار مكون من 10 طوابق.

وفي سياق متصل متصل تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود نشب بمزرعة مواشى بأول طريق الغار بناصية شارع فاروق، فيما لقى مسن مصرعه غرقا فيما أصيب طفل، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة بخارية تروسيكل بهما بمصرف بقرية الصوفية نطاق مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصوفية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد بورود إشارة مستشفى الصوفية بوصول " محمد ال م " 77 عاما جثة هامدة، و"خالد ع م" 12 عامًا مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة،وتبين من التحريات وقوع حادث انقلاب تروسكيل قيادة المتوفى والطفل بمصرف نطاق قرية الصوفية دائرة مركز أولاد صقر، مما أسفر عن مصرع المسن غرقا ونجاة الطفل، وتم تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، والاستعلام عن حالة المصاب.