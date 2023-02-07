إصابة عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تشوين مواد بناء فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب عامل، إثر سقوطه من الطابق الثالث، أثناء قيامه بتشوين مواد بناء طوب داخل منزل ريفي بعزبة حمدي التابعة لقرية المحرص بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط محمد لطفي عبد الحسيب 25 عامًا، عامل، من الطابق الثالث، بمنزل كائن في عزبة حمدي التابعة لقرية المحرص في مركز ملوي، وذلك أثناء قيامه بتشوين طوب بناء أسمنتي.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج، حيث أصيب باشتباه كسر بالساق الأيسر وأرتجاج، وتم وضعه تحت الرعاية الطبية.

على جانب آخر، استقبلت مستشفي ملوي التخصصي، في جنوب المنيا، ربة منزل مصابة باشتباه كسر وكدمات وجروح، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين سقوطها من علو داخل منزلها الكائن في مدينة ملوي بسبب اختلال توازنها، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.