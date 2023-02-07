إسبانيا تتجمد.. تحذيرات مشددة من وقوع حوادث بسبب البرد القارس والجليد

فاطمة شوقى

أعلنت إسبانيا حالة تأهب قصوى بسبب استمرار موجة برد قطبية قارسة، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة وسقوط الثلوج، حسبما قالت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.



الثلوج تغطى اسبانيا

وأطلقت وكالة الارصاد الجوية الإسبانية"ايميت" تحذيرات مشددة خوفا من وقوع حوادث بسبب سقوط الثلوج التى أصبحت تغطى البلاد بأكملها.

و أوضح خبير الأرصاد الجوية ، روبرتو براسيرو "البلاد تعود لأجوائها الشتوية مرة آخرى مع موجة برد قارسة"، محذرا من تفاقم حالة البحر المتوسط عند مرور عاصفة فى المناطق المحيطة بجزر البليار ووصول كتلة من الهواء البارد من الشرق".

وأوضح أيضًا أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير. شيء بدأ بالفعل في الظهور منذ يوم أمس الاثنين وسيستمر على الأقل حتى الأربعاء. من ناحية أخرى ، هناك احتمال أكبر بأن يكون سقوط الثلوج الذي سيحدث هذه الأيام في المناطق الداخلية ، بارتفاع يتراوح بين 500 و 700 متر.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ، حيث تصل درجات الحرارة -10 درجة، ومر حوالى 103 أعوام منذ آخر تساقط للثلوج على بعض السواحل الإسبانية، وخاصة ساحل اليكانتى، حسبما قالت صحيفة "البولورال" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مر 103 أعوام منذ تساقطت الثلوج على بعض السواحل، واستيقظت مدن مثل دينيا وتوريفايجا وشوارعها وشواطئها مغطاة بالثلوج، فى الوقت الذى من النادر أن تتساقط الثلوج عند مستوى سطح البحر ، كما أن هناك الكثير في تلك المنطقة من إسبانيا عندما تكون أيضًا في الشمال (جاليسيا وأستورياس وشمال غرب قشتالة وليون) هم على وشك إعلان حالة الجفاف رسميًا مع بعض المستنقعات بنسبة 25٪ قدرته.

وتستعد اسبانيا للعودة للموجة الشتوية ،مع عودة كتلات هوائية تترك المنطقة مجمدة ، وستكون بداية الأسبوع هذه من أصعب الأوقات فى الآونة الأخيرة ، حيث ستصل درجات الحرارة إلى -1 أو -3 درجة تحت المعدل المعتاد لهذا الوقت من العام. كما يحذر المسؤولون عن وكالة الارصاد الجوية AEMET ، فقد حان الوقت للاستعداد للبرد الشديد الذي سيؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى.

وقالت وكالة الارصاد الإسبانية "نحن نواجه حالة تأهب في المنطقة بأكملها تقريبًا ، يمكن أن يصل الحد الأدنى إلى -4 أو -10 ، قبل عاصفة من الهواء البارد التي ستجمد إسبانيا، سيصاحب البرد ثلوج بمستويات غير معتادة ، وهو ما يثير القلق حول مخاطر العواصف.