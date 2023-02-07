إحالة أوراق عاطل للمفتى بتهمة قتل أمين شرطة أثناء ضبطه فى الخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بإحالة أوراق عاطل لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل أمين شرطة أثناء ضبطه وآخر لاتجارهما فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7422 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين رضا ا إ"، 36 سنة، عاطل، و"سيد س ا"، 29 سنة، عاطل، قتلا عمداً المجنى عليه "محمد على صابر على"، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك الجرم، وما أن ظفرا به حتى توجه المتهم الأول نحوه مستخدماً السيارة قيادته، والتى تحمل لوحات معدنية أرقام "رع ط 9716، وقام بالاصطدام به أكثر من مرة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره للهرب عقب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الموظفين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وقد نتج عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليه الأخير على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين أحرزا جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستمعت المحكمة لأقوال شهود الواقعة، بأنه حال مرور القول الأمنى بدائرة القسم، ورد إليهم اتصالا هاتفياً من أحد مصادرهم السرية مفاده إتجار المتهم الثانى فى المواد المخدرة، فانتقلت إلى حيث مكان من ضبطه حال إحرازه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته به أقر بإحرازه له بقصد الإتجار، وذلك رفقة المتهم الأول الذى يجلس على مقربة منه داخل السيارة، يحوز بداخلها جوهر الحشيش المخدر فانتقلوا برفقته إلى مكان تواجده وحال ذلك استغاث به المتهم الثانى وقام بالتعدى بالسب والشتم على قوات الشرطة مما دفع الأول للتحرك بالسيارة مسرعاً قاصداً الاصطدام بالقوات والهرب فقام متعمداً بالاصطدام بالمجنى عليه ودهسه تحت إطارات السيارة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه.