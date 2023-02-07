"أوقاف القليوبية" تطلق 5 قوافل دعوية بمساجد بنها بعنوان "القرآن وبناء الإنسان"

القليوبية إبراهيم سالم

دشن فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، وعقب صلاة العشاء 5 قوافل دعوية بمساجد ناصر والشامخية والأشراف وعبد الفتاح قمر والمشايخ وجميعهم بمدينة بنها، حيث أدى وكيل الوزارة القافلة الدعوية بمسجد ناصر وتناول موضوع القرآن وبناء الإنسان.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أن القرآن يمثل الشخصية النموذجية والإنسان المثالي الذي تم الإشارة إليه في كتاب الله "الرحمن علم القرآن خلق الإنسان"، هذا الكيان القرآني للشخصية الإنسانية هو الذي أشارت إليه السيدة خديجة "رضى الله عنها" في وصف الجانب المحمدي كان قرآنا يمشى على الأرض.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في كلمته، أن القرآن في مجمل توجيهاته وآياته كان يحمل كل المبادئ والقيم النبيلة التي تعمل على تكوين إنسانية الإنسان والبناء الفاضل لهذا الكيان المكرم على اختلاف جنسه ودينه ولغته.

وتابع، أن هذا الوحى الإلهي الشريف الذي دعا الإنسانية كلها على اختلاف أعراقهم أن يكونوا في تعاملاتهم رمزاً للإنسانية والمبادئ الكريمة في قوله تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)، مشيرا إلى تكثيف القوافل الدعوية والندوات التوعوية والدينية خلال هذه الأيام المباركة داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها قيادةً وشعباً.



المشاركين بالقوافل الدعوية



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