ألمانيا تختار رئيسة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى الأوروبي لقيادة وكالة الأمن السيبراني

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن كلوديا بلاتنر "تجلب معها الخبرة التي نحتاجها للأمن السيبراني في هذه الأوقات الصعبة بشكل خاص".

وأضافت فيزر أن بلاتنر ستتولى مسؤولية الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الأول من يوليو المقبل، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وأقالت فيزر الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني، آرني شوينبوم، في أكتوبر الماضي، وكان يتولى رئاسة الوكالة منذ عام 2016.

وشارك شوينبوم في تأسيس مجموعة للأمن السيبراني قبل عشر سنوات جمعت خبراء من المؤسسات العامة والقطاع الخاص.. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن أحد أعضائها كان شركة أسسها عميل مخابرات روسي سابق.. وقالت المجموعة الأسبوع الماضي إنها تخلصت من الشركة.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية في الخريف إن المزاعم "أضرت بثقة الجمهور الضرورية في حياد ونزاهة إدارة شوينبوم".

ودافع شوينبوم عن نفسه ضد هذه المزاعم، وتولى منذ ذلك الحين وظيفة جديدة كرئيس لهيئة أخرى تشرف عليها وزارة الداخلية، وهي الأكاديمية الفيدرالية للإدارة العامة.