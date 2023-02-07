أسوشيتدبرس: بايدن يهدف لطمأنة الأمريكيين فى خطاب حالة الاتحاد اليوم

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وكالة اسوشيتد برس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعمل على تقديم تقييم مطمئن لحالة البلاد بدلا من طرح مقترحات سياسية في خطاب حالة الاتحاد الثاني له اليوم امام الكونجرس.

يأتي الخطاب أمام الكونجرس المنقسم سياسيًا حيث تكافح البلاد من أجل فهم تيارات متقاطعة في الداخل والخارج بالإضافة الى حالة عدم اليقين الاقتصادي ، والحرب في أوكرانيا ، والتوترات المتزايدة مع الصين الى جانب محاولة إعادة انتخاب محتملة للرئيس الديمقراطي.

يوجه بايدن خطابه في وقت حرج، حيث يقول فيه 75% من الأمريكيين ان البلاد تسيير في الاتجاه الخاطئ، كما ان اغلبية الديمقراطيين لايريدون بايدن ان يسعي لولاية ثانية، وفقا لاستطلاع أجرته الوكالة.

قال بريان ديس ، مدير المجلس الاقتصادي الوطني ، إن بايدن "سيعترف بقلق الشعب الأمريكي أينما كان" ، مضيفًا أن "قلقهم الاقتصادي حقيقي" وأضاف: "أعتقد أن الرسالة الأساسية هي: علينا إحراز مزيد من التقدم ، لكن يجب أن يشعر الناس بالتفاؤل".

سيحضر ما يقرب من عشرين ضيف خطاب حالة الاتحاد يوم الثلاثاء بناءً على دعوة من البيت الأبيض ، بما في ذلك قدامى المحاربين والمستجيبين الأوائل ، والناجين من السرطان ، والمدافعين عن الصحة العقلية

تضم قائمة الضيوف والتي كشف عنها البيت الأبيض العديد من الأفراد الذين يسلطون الضوء على أولويات الإدارة بشأن الحقوق الإنجابية ، والحصول على مياه الشرب ، والهجرة ، والاقتصاد ، وازمات السلاح.

من بين الضيوف البارزين الذين سيحضرون بول بيلوسي، زوج النائبة نانسي بيلوسي الذي يتعافى من هجوم عنيف في أكتوبر ووالدا نيكولز، الرجل الأسود البالغ من العمر 29 عامًا والذي توفي الشهر الماضي بعد تعرضه للضرب على يد شرطة ممفيس في حادث تم تصويره بالفيديو.