اليوم السابع
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بايدن يؤكد انتشار الفرق الأمريكية لدعم جهود الإنقاذ التركية لمساعدة المتضررين جراء الزلازل

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:47 ص
بايدن يؤكد انتشار الفرق الأمريكية لدعم جهود الإنقاذ التركية لمساعدة المتضررين جراء الزلازل الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن انتشار الفرق الأمريكية بسرعة لدعم جهود البحث والإنقاذ التركية وتنسيق المساعدات الأخرى التي قد يحتاجها الأشخاص المتضررون جراء الزلازل التي شهدتها البلاد، بما في ذلك الخدمات الصحية أو مواد الإغاثة الأساسية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الالكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لتأكيد استعداد الولايات المتحدة لتقديم كل مساعدة مطلوبة لحليفتها في الناتو تركيا لمواجهة هذه المأساة.

وأعرب بايدن عن خالص تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي لمن فقدوا أحباءهم في الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. 

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح أمس، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف الآلاف من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

 


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