أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-2-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 8.88%، واستحوذت المؤسسات على 32.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 145.5 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، 727 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6961 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1244 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.54%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.35%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 11.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.63%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.38%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 9.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.144 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.36%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.76%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 65.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.53%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 8.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.34%.