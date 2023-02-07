أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 7-2-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 7-2-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 20 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.070 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 475.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 67.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.56% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.55%، والعرب على 8.88%، واستحوذت المؤسسات على 32.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 145.5 مليون جنيه، 16.7 مليون جنيه، 727 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، 43.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 16900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 19922 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 6961 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 4308 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1244 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 17 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1000 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين عدد 140 ألف سهم، 17.2 ألف سهم، 130 ألف سهم، 100 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2 مليون سهم، 93 ألف سهم، 4892 سهم، 39.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 169.5 ألف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والمتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى عدد 210 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة الأسهم التي بحوزة الشركة إلى 4.86%، وشراء الثانية 330 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.51% من أسهم رأس المال.

صفقة أدنوك

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، تنفيذ البيع النهائي لكامل حصتها في شركة Total Energies Marketing Egypt LLC (TE) البالغة 6.38% لشركة Total Energies Marketing Afrique SAS (TEMA) مقابل إجمالي مبلغ قدره 27.6 مليون دولار (إجمالي قيمة للشركة 433 مليون دولار) بالإضافة إلى ذلك تستحق شركة بي إنفستمنتس مبلغ إضافي نحو 2.2 مليون دولار، وذلك في حال تحقق بعض الشروط الخاصة بصفقة TEMA مع شركة أدنوك للتوزيع "أدنوك"

إيكمى

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، توقيع عقد شراء حصة حاكمة بنسبة 72% من أسهم شركة بانف للأقمشة غير المنسوجة، بقيمة 23.4 مليون جنيه، تسدد على مراحل خلال عام 2024، وتم سداد مبلغ 9.6 مليون جنيه نقدًا، والتي تمثل 41% من إجمالي الحصص المزمع الاستحواذ عليها.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 35.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 34.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 289.4 مليون جنيه مقارنة مع 70.5 مليون جنيه بنسبة نمو 311%.

حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 295.8 مليون جنيه خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 250.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 63.5 مليون جنيه مقارنة مع 65.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.6%.