اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 07:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

99 قتيلا و330 مصابا.. الدفاع المدنى يعلن شمال غربى سوريا منطقة منكوبة

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:59 ص
99 قتيلا و330 مصابا.. الدفاع المدنى يعلن شمال غربى سوريا منطقة منكوبة زلزال سوريا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت مصادر طبية سورية، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، إلى 99 قتيلا ونحو 330 جريحا، فضلا عن أنهيار عشرات المبانى فى محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك فى حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذى ضرب شمال لواء إسكندرون.

وفى وقت سابق، كان قد أعلن معأون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عن تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة فى عدة محافظات.

وعلى إثر الهزة الأرضية فى الشمال السورى وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة فى الدفاع المدنى السوري، ونتيجة للوضع الكارثى من أنهيار المبانى والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الامكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة وودرجات الحرارة المنخفضة، أعلنت مؤسسة الدفاع المدنى السوري، شمال غربى سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصى جميع المنظمات الإنسانية الصحية والاغاثية العاملة فى سوريا بتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافى حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.

 

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال

زلزال القاهرة

هزة أرضية

تركيا

زلزال العراق

الزلزال

الهزة الأرضية

سوريا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة