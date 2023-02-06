99 قتيلا و330 مصابا.. الدفاع المدنى يعلن شمال غربى سوريا منطقة منكوبة

كتب عبد الوهاب الجندى

أفادت مصادر طبية سورية، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، إلى 99 قتيلا ونحو 330 جريحا، فضلا عن أنهيار عشرات المبانى فى محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك فى حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذى ضرب شمال لواء إسكندرون.

وفى وقت سابق، كان قد أعلن معأون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عن تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة فى عدة محافظات.

وعلى إثر الهزة الأرضية فى الشمال السورى وتطبيقاً لآلية الطوارئ والاستجابة فى الدفاع المدنى السوري، ونتيجة للوضع الكارثى من أنهيار المبانى والتصدعات الحادة والمئات من الإصابات والعالقين والعشرات من القتلى ونظراً لنقص الامكانيات والخدمات، وعدم توفر مراكز الإيواء ونقاط التجمع الآمنة وظروف الطقس العاصفة والمثلجة وودرجات الحرارة المنخفضة، أعلنت مؤسسة الدفاع المدنى السوري، شمال غربى سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصى جميع المنظمات الإنسانية الصحية والاغاثية العاملة فى سوريا بتقاسم العمل وفق لنظام التكافؤ وتوزعها الجغرافى حرصاً على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع.