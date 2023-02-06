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3 قتلى و100 مصاب وانهيار 130 مبنى في ملاطيا التركية بسبب الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:09 ص
3 قتلى و100 مصاب وانهيار 130 مبنى في ملاطيا التركية بسبب الزلزال زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن محافظ ملاطيا التركية، مصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 100 بانهيار 130 مبنى جراء الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

من جانبه أعلن محافظ شانلي أورفا التركية، مقتل 12 شخصا على الأقل في الزلزال، بالإضافة إلى انهيار 17 مبنى.

وفي وقت سابق قال مسئولون أتراك، إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم.

وكانت قد أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.

 


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