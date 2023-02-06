اليوم السابع
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ولى عهد الكويت يعزى تركيا فى ضحايا الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 02:40 م
ولى عهد الكويت يعزى تركيا فى ضحايا الزلزال ولى عهد الكويت
إيمان حنا

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بعث ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

ومن جهتها، أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال المُدمر الذي وقع في جنوب تركيا.

 

وكان عدد من الرؤساء والمسئولين، أعربوا عن تعازيهم، من بينهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قائلا "خسائر مأساوية في الأرواح في زلزال تركيا وسوريا.. تعازينا لعائلات الضحايا وقلوبنا مع الناجين.. المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة".

 

بدوره، أعلن وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هويكسترا عزم بلاده إرسال فريق بحث وإنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد وخلف مئات القتلى.

 

وقال هوكسترا -في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- "يضم هذا الفريق أفرادا من الشرطة والجيش ومسئولي الإسعافات الأولية ورجال إطفاء.. نشعر بالصدمة إزاء أنباء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم والمصابين".

 

 

 

 


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