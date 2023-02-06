وزارة الاتصالات تستعد لتنفيذ مشروعات بجامعة العريش لخدمة المبدعين ورواد العمل الحر

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، أن الوزارة ستدشن خلال الفترة القادمة مشروعات جديدة بشمال سيناء، تضاف لما سبق وتم تنفيذه من مشروعات لخدمة المبدعين ورواد العمل الحر والشغوفين ببرامج ومهارات المستقبل.

وأوضحت "صالح" فى تصريحات صحفية على هامش زيارتها لجامعة العريش اليوم الاثنين، أن الوزارة تولى محافظة شمال سيناء اهتماما خاصا، وسبق وقدمت المنح لمراكز التدريب وتكنولوجيا المعلومات بمدن وقرى قاطية وبئر العبد والعريش بشمال سيناء، وستتوج هذه الخدمات تعاون مع جامعة العريش لخدمة المراكز الابداعية والتكنولوجية بها.

وأضافت انها خلال زيارتها لجامعة العريش والوفد المرافق لها من وزارة الاتصالات، تم الاستماع لما تم التقدم به من الجامعة من احتياجات لخدمات وزارة الاتصالات، وان المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعاون وتقديم الدعم للجامعة.

واستقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، على رأس وفد ضم كلاً من مهندس شريف شرف مدير التدريب الاحترافى بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومهندسة بسمة جعفرى مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندس الو جمال مدير التدريب بالمحافظات.

وعقد رئيس جامعة العريش اجتماعًا مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بحضور عمداء الكليات وعبد المنعم ابراهيم مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع بحث دور المعهد فى التعاون مع جامعة العريش وإتاحة فرص التدريب وسبل التعاون المناسبة بين الجانبين، وتكريم طلاب متدربين من خريجى مركز معلومات العريش التابع لمحافظة شمال سيناء.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن الزيارة تأتى فى إطار دور الجامعة فى خدمة العلم والمجتمع فى سيناء وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لافتا انه سيعقب هذه الزيارة توسع مجال التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات.

واختتمت زيارة الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، بتفقد المبانى الحديثة لكليات جامعة العريش والإنشاءات القائمة والمراكز التكنولوجية بها.