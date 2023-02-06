رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات تزور جامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، على رأس وفد ضم كلاً من مهندس شريف شرف مدير التدريب الاحترافى بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومهندسة بسمة جعفرى مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندس الو جمال مدير التدريب بالمحافظات.

وعقد رئيس جامعة العريش اجتماعًا مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات بحضور عمداء الكليات وعبد المنعم ابراهيم مدير مركز التطوير التكنولوجى بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع بحث دور المعهد فى التعاون مع جامعة العريش واتاحة فرص التدريب وسبل التعاون المناسبة بين الجانبين، وتكريم طلاب متدربين من خريجى مركز معلومات العريش التابع لمحافظة شمال سيناء، وتفقد كليات جامعة العريش.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش أن الزيارة تأتى فى اطار دور الجامعة فى خدمة العلم والمجتمع فى سيناء وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لافتا انه سيعقب هذه الزيارة توسع مجال التعاون بين الجامعة ووزارة الاتصالات.

وسبق واعلن رئيس جامعة العريش، انه مع تواصل العمل فى الرسالة التعليمية يتواصل العمل فى الإنشاءات الجديدة داخل الجامعة والمخطط أن تكون مبان تحقق شروط الأبنية الذكية والمبانى ذات التكنولوجيا الخضراء فى إطار تحقيق رؤية الجامعة والانتقال بالجامعة إلى جامعات الجيل الرابع.

اضاف انه يتم تجهيز المبانى على أعلى مستوى من حيث الجودة مؤكدًا على أن جميع المبانى لابد أن تحقق شروط الأبنية الذكية والتكنولوجيا الخضراء لتحقيق الاستدامة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية والبحثية.

واشار أن عدد الطلبة بالجامعة وصل لـ 7292 طالبا وطالبة، وبداخل حرم الجامعة 11 كلية وهي"التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والتجارة، والاستزراع السمكى والمصايد البحرية، والاقتصاد المنزلى، والطب البيطرى، والطب البشرى، والحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدا بحثيا للدراسات العليا، ومعهد الدراسات البيئية"، ومجمع للمدرجات، والمعامل المركزية لكلية الطب، ومزارع إنتاجية للجامعة على مساحة 68 فدانا مخصصا منها منفذ بيع لأهالى سيناء، توفر مختلف احتياجاتنا، وإتاحتها للأسواق المحلية فى المدينة بأسعار مناسبة.

وقال أن الجامعة شهدت احتفاء بالمبدعين من خلال معرض المبدعة السيناوية ونظمه مركز الابتكار ورعاية الطلاب الموهوبين بالجامعة بقاعة المعارض بإدارة الجامعة بوسط مدينة العريش ضمن خُطة الجامعة للأنشطة الطلابية خلال أجازة نصف العام الدراسى من العام الجامعى 2022/2023.

وتابع انه فى هذا المعرض قامت مبدعات الجامعة بتقديم عدد من الأعمال اليدوية من المشغولات البدوية عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية عن الحياة السيناوية والرسومات المعبرة عن المجتمع السيناوى والحياة فى سيناء.

واشار أن الجامعة تولى اهتمامًا بالأنشطة الطلابية المختلفة لما لها من دور كبير فى صقل مهارات الطلاب، وتكوين الشخصية المتكاملة ودعم تنفيذ الأنشطة الطلابية بهدف تشجيع الشباب على الانخراط فى الأنشطة والعمل العام والمجتمعى من منطلق دور الجامعة فى بناء الإنسان باعتباره وسيلة التنمية وغايتها المنشودة.