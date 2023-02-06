اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى: تسجيل 18 هزة ارتدادية عقب زلزال جنوب تركيا

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:02 ص
هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى: تسجيل 18 هزة ارتدادية عقب زلزال جنوب تركيا آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

 

وأوضحت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

 

ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام القادمة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.

 


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