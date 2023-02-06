نيويورك تايمز: زلزال تركيا بنفس قوة زلزال 1939 وتسبب فى مقتل 30 ألف شخص

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الزلزال المدمر الذى ضرب تركيا وتأثرت به عدة دول فى المنطقة، كان قويا مثل زلزال 1939، الذى يعد الأقوى على الإطلاق فى تاريخ تركيا.

وبلغت قوة زلزال الاثنين 7.8 ريختر، وهى نفس قوة الزلزال الذى قتل نحو 30 ألف شخص فى ديسمبر 1939 فى شمال شرق تركيا، بحسب ما قال ستيفين هيكس، الباحث فى علم الزلزال فى إمبريال كوليدج لندن، على تويتر.

وأوضحت الصحيفة أن تركيا، وهى بؤرة نشاط زلزالى، تقع على صفيحة الأناضول، والتي تحد صدعين رئيسيين بينما تطحن شمال شرق أوراسيا. ويجتاز صدع شمال الأناضول البلاد من الغرب إلى الشرق، ويقع صدع الشرق فى منطقة جنوب شرق البلاد.

ورصدت الصحيفة بعض الزلزال القاتلة الأخرى التي حدثت على طول خطوط الصدع هذه خلال العقود القليلة الماضية.

أكتوبر 2020: وقع زلزال قوته 7 ريختر قرب ساموس، وهى جزيرة يونانية فى بحر أيجن قرب ساحل تركيا، وقتل على الأقل 24 شخص فى تركيا وسبب وقوع ضحايا أكبر فى اليونان.

يناير 2020: وقع زلزال بقوة 6.7 ريختر فى شرق تركيا، وقتل 22 شخص وأسقط مئات الجرى وتسبب فى هزات فى سوريا وجورجيا وأرمينيا.

أكتوبر 2011: وقع زلزال بقوة 6 ريختر فى شرق تركيا، مما أسفر عن مقتل 51 شخص. وتم تدمير إحدى القرى بشكل كبير وأربعة أخرى تعرضت لأضرار بالغة ووقع زلزال أخر بقوة 5.6 ريختر فى نفس المنطقة، من بين توابع أخرى.

أغسطس 1999، وقع زلزال بقوة 7.4 ريختر فى مدينة أزمير الواقعة غرب تركيا وقتل أكثر من 17 ألف شخص.