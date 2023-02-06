نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. الآن بالاسم ورقم الجلوس

الشرقية - إيمان مهنى

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بالشرقية، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عصر اليوم بنسبة نجاح 87.22%. للاطلاع علي نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال المحافظ أنه تقدم للامتحان 136 ألفا و739 طالبا حضر منهم 136 ألفا و139 طالبا، نجح منهم 118 ألفا 724 بنسبة نجاح 87.22% ، والإعدادية المهنية تقدم 817 و الحاضر 771 نجح منهم 743 ، أما الصم والبكم ، تقدم 67 و نجحوا جميعهم، النور 12 تقدموا للامتحان ونجحوا جميعهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، 137 ألفا و250 طالبا وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و 8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.