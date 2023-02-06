نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى 12 محافظة.. بالاسم ورقم الجلوس

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أعلنت عدد من المحافظات، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد المحافظين لها، وينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان، ونتيجة الاعدادية بالإسماعيلية، ونتيجة الشهادة الاعدادية فى دمياط، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد، ونتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، ونتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية، ونتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

ينشر اليوم السابع نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بالشرقية، بعد اعتمادها من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عصر اليوم بنسبة نجاح 87.22%. لمعرفة النتيجة

وقال المحافظ أنه تقدم للامتحان 136 ألفا و739 طالبا حضر منهم 136 ألفا و139 طالبا، نجح منهم 118 ألفا 724 بنسبة نجاح 87.22% ، والإعدادية المهنية تقدم 817 و الحاضر 771 نجح منهم 743 ، أما الصم والبكم ، تقدم 67 و نجحوا جميعهم، النور 12 تقدموا للامتحان ونجحوا جميعهم.

وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، 137 ألفا و250 طالبا وطالبة موزعين علي 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة و 8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357 وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. بالاسم ورقم الجلوس الآن

وفى سوهاج ، اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2023 لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح 81% على مستوى المحافظة.

ووجه " الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا الى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

واوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 86 ألف 219 طالب وطالبة، حضر منهم 85 الف و 676 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون علي 50% فأكثر 69 الف 599 طالب وطالبة بنسبة نجاج 81%، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة 72%، وقطاع وسط 84%، وقطاع جنوب 83%، بنسبة عامة 81%.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. بالاسم ورقم الجلوس

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لمعرفة النتيج

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كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات.

وأعلن صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح. وأوضح "الدسوقي" لـ"اليوم السابع" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالإسكندرية للعام الدراسي 2023 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 81.5%، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102573 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100848 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر، بلغ 82199 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

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وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة .

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2022/2023 ، بعد اعتمادها من محافظ أسوان، اليوم، الأحد، بنسبة نجاح بلغت نحو 78.11 % وبلغت نسبة 88.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 80 % للمكفوفين ، وكذا 82.5 % للإعدادية المهنية.

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نتيجة الاعدادية بالإسماعيلية

كما نشر" اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، بعد اعتمادها من اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة الإقليم، اليوم السبت، بنسبة نجاح بلغت 77.46%.

وأوضح محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين أدُّوا امتحانات الفصل الدراسى الأول فى الشهادة الإعدادية قد بلغ 26701 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 77.46 ٪، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100٪ وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح 100٪. بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية المهنية 100٪.

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نتيجة الشهادة الاعدادية فى دمياط

وفى دمياط اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد ، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى الجاري.

وتقدمت "محافظ دمياط" بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

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نتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادي الجديد

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى بنسبة نجاح بلغت 95% ، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5029 طالب وطالبة نجح منهم 4791 طالب وتغيب 4 طلاب، وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثاني، وتحقيق نتائج مُشرفة.

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نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

كما نشرت اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2022-2023 .. الآن بالاسم ورقم الجلوس، بعدما اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنسبة نجاح 87.41%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و281 طالبا وطالبة، تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%

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نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

كما نشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد، التى اعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بنسبة 76.8%، ويتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد للعام الدراسى الحالي.

وكان اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 76.8%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية في بنى سويف

وفى محافظة بني سويف، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة بنجاح 76 % لطلبة النظامي و26% للمنازل،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و 121 للنظامي حضر منهم 55 ألف و 661 طالباً للنظامي ،وتقدم لامتحان المنازل735 حضر منهم 696 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42% ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع .

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وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02 % ، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44 % ، و في المركز الرابع اهناسيا بنسبة نجاح 73.04 % ، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68 % ، فإدارة سمسطا بنسبة 71.13 % ، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%

نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

اعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية العامة" للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023، حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 112649 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 76.5 ٪، كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية طالباً وطالبة بنسبة نجاح 99.9 ٪.

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 100٪، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 ٪.

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