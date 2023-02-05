نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف بالاسم ورقم الجلوس.. الآن

بنى سويف هانى فتحى

نتيجة الشهادة الإعدادية في بنى سويف بالاسم ورقم الجلوس .. ينشرها اليوم السابع الآن، وذلك بعد اعتماد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف ، بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامى و26% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و121 للنظامى حضر منهم 55 ألفا و661 طالباً للنظامى، وتقدم لامتحان المنازل 735 طالبا حضر منهم 696 طالباً.



نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع .

نتيجة الشهادة الإعدادية

وشهد قطاع "أ" الخاصة أعمال التقدير والمراجعة للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالى ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات: بنى سويف وببا وإهناسيا وقطاع "ب" بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالى ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن، وانتظام أعمال التقدير والمراجعة استعدادا لظهور النتيجة.

وتابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، والتى جرى عقدها فى الفترة من 18 إلى 25 يناير الجارى، وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات أكثر من 61 ألف طالباً وطالبة أمام 308 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وبدأت المدارس إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، حيث تم إتاحة نتائج امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، إضافة إلى تجهيز المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.

وأكدت الوزارة، أن الامتحانات تمت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش التى تم رصدها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.