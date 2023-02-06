موجز اقتصاد اليوم.. تيسير تمكين المصريين بالخارج من الحصول على الخدمات

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم 6-2-2023 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه عمرو طلعت وزير الاتصالات باهتمام الوزارة بملف المصريين بالخارج، من خلال تمكين المصريين بالخارج من تلقى استحقاقاتهم وخدماتهم لدى الحكومة المصرية بشكل ميسر، إلى جانب أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

وزير الاتصالات: نحرص على تمكين المصريين بالخارج من الحصول على الخدمات الحكومية بشكل رقمى

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بملف المصريين بالخارج من خلال العمل على محورين أساسيين؛ حيث يعنى المحور الأول بتمكين المصريين بالخارج من تلقى استحقاقاتهم وخدماتهم لدى الحكومة المصرية بشكل ميسر ومرقمن دون عناء.

الضرائب: على الممولين سداد 35% من مقابل التأخير للاستفادة من قانون التجاوز

قال مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للاستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.97% بختام تعاملات جلسة الإثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات عربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.050 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 80.24 دولار لبرنت و73.54 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 80.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.54دولار، حيث ارتفعت الأسعار بشكل طفيف اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 1720 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستوى 1720 جنيها للجرام لجرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع تحرك سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية لمستوي 1880 دولار في تعاملات اليوم مقابل 1865 دولار.

سعر الدولار اليوم الإثنين 6-2-2023 بالبنوك المصرية

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 6-2-2023 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 30.13 للشراء، 30.23 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 30.23 جنيه للشراء، 30.33 جنيه للبيع.