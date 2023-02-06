منح جامعة السادات تجديد شهادات ISO 9001:2015 للعام الثامن على التوالي

المنوفية - محمد فتحى

أوصت الجهة المانحة Russian Register فى الجلسة الختامية للمراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة بجامعة مدينة السادات، بتجديد منح الجامعة شهادتين ISO 9001:2015 أحدهما للهيكل الإدارى للجامعة وكلياتها ومعاهدها والأخرى لمركز ضمان الجودة والتطوير المستمر ووحدات الجودة بكليات ومعاهد الجامعة للعام الثامن على التوالى.

رأس الجلسة الختامية الدكتورة شادن معاوية، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، وعن الجهة المانحة Russian Register المهندس ممدوح فتحى، كبير المراجعين والمهندس تامر شعبان، مراجع بشركة Russion Register، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ماجدة محمد رفعت أبو الصفا، مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر، والدكتور عماد زكريا نوح، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد والأمين المساعد للشئون الادارية وفريق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وبعض أمناء الكليات ومديرو العموم بالجامعة ومجموعة من السادة مديرى الإدارات.

ووجهت الدكتورة "شادن معاوية" الشكر لفريق مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر والجميع على مجهودهم الرائع للعمل من أجل مواصلة مسيرة التميز والتحسين المستمر.