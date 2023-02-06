اليوم السابع
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معهد الفلك: زلزال تركيا وقع بمنطقة نشطة زلزاليا.. ولا يمكن التنبؤ بالهزات الأرضية

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:52 ص
معهد الفلك: زلزال تركيا وقع بمنطقة نشطة زلزاليا.. ولا يمكن التنبؤ بالهزات الأرضية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية
أ.ش.أ

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أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنطقة التى حدث فيها زلزال اليوم بتركيا هى تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت. 

وقال القاضي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم،"إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لا يمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية. 

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30 .18 كم. 

 


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