اليوم السابع
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مصر تحتل المركز الثالث فى نمو احتياطى الذهب خلال 2022

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:08 م
مصر تحتل المركز الثالث فى نمو احتياطى الذهب خلال 2022 سبائك الذهب - ارشيفية
كتب: إسلام سعيد

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صنف مجلس الذهب العالمي، مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كليو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.


احتياطي الذهب

احتياطي مصر من الذهب

الذهب

احتياطي مصر من الذهب 2022

احتياطي الذهب في مصر

التنقيب عن الذهب



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