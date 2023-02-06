مصرع فتاة أسفل عجلات القطار فى محافظة الشرقية

لقيت فتاة بمحافظة الشرقية، مصرعها أسفل عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان كفر الصعيدى نطاق مركز منيا القمح من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول "ولاء ع ع" 24 عاما، مقيمة دائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أثناء عبور الفتاة مزلقان كفر الصعيدى نطاق مركز منيا القمح، من مكان غير مخصص للمشاة اصطدم بها القطار أثناء قدومه ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال،تم نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية تروسيكل بطريق" البلاشون- بلبيس" وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عبد الله ع ع" 19 عاما مقيم البلاشون، دائرة المركز جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية تروسيكل بطريق "البلاشون- بلبيس" مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة وإصابة قائد التروسكيل، تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.