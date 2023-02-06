اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 08:04 م
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مصرع طفلة بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبحيرة

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:04 م
مصرع طفلة بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت طفلة مصرعها اليوم الإثنين، إثر اصطدامها بأحد القطارات أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالبحيرة.

 

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين مصرع" هاجر.م.م " 12عاما أثناء عبور خط السكة الحديد القاهرة الاسكندرية بالقرب من قرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة

 

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاى البارود بالبحيرة

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث

 

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخص اليوم الإثنين إثر اصطدامه بسيارة مسرعة بمركز أبو حمص بالبحيرة.

 

وبالفحص تبين مصرع "مسعد.ع.ج" 50 عاما فى حادث عبور مشاه بالقرب من قرية سحالى المحطه التابعة لمركز أبو حمص وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

 

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع شاب إثر اصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمركز غرب النوبارية.

 

وبالفحص تبين مصرع "م.ا.س 22 عاما إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمركز غرب النوبارية بالبحيرة.

 

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

 


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