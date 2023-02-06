مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة بالطريق الدائري أمام قرية طوه بمركز المنيا، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 8724 و ع ف، وتوك توك بدون لوحات معدنية، بالطريق الدائري أمام قرية طوه التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة والتخطي الخاطئ، مما أسفر عن مصرع عبد الحميد عبد الوهاب 60 عاما، مقيم بعزبة محجوب بمجلس قروي طوخ الخيل.

كما أصيب في الحادث كلا من: شادي عقيل 25 عاما، وسيف وليد 8 سنوات، بسحجات كدمات واشتباه كسور، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج، كما تم إيداع الجثة بالمشرحة، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.