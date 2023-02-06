مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء عبوره طريق "هربيط- أبو كبير" بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الابراهيمية، يفيد بورود إشارة مستشفى الابراهيمية المركزى بوصول "عبد العظيم ع ع " 57 عاما مقيم الإبراهيمية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أنه أثناء عبور المتوفى طريق "هربيط - أبوكبير" إصطدمت به سيارة، ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الابراهيمية المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد،وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.