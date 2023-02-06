مش بس الكلب.. 7 حيوانات أخرى تنقل السعار للإنسان بالعض واللعاب والخربشة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الارشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، إن مرض السعار يمكن أن ينتقل للإنسان من خلال "عضة" أي حيوان مسعور أو معضوض من حيوان مسعور، موضحه أن الفئران الجبلية من الممكن أن تنقل السعار وتتسبب فى وفاة الشخص، فى حال عدم الاهتمام بالموضوع.



وأصافت سماح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: لو أي حد اتعرّض لأي حيوان مسعور، مثل: عضة الكلب، عضة فأر خاصة الفئران الجبلية، عضة قطة

عضة حمار، عضة خفاش وهو الأكثر نقلا للمرض، وخطورته أنه ينقله من خلال اللعاب، حيث ينفخ اللعاب في الهوا، ويصبح محملا بالفيروس فى المناطق غير المسكونة أو المهجورة منذ فترة، بالإضافة إلى عضة الذئب، أو القرد، أو أي حيوان من الحيوانات الثديية، وليس فقط من خلال العضة، بل من الممكن أن ينتقل من "الخربشة"، بحانب ملامسه لعاب حيوان حامل للسعار، لجرح، أو وصل لغشاء العين أو الفم عند الإنسان.



وأكدت ضرورة غسل مكان الإصابة بمياه وصابون تحت مياه جارية لفترة كافية، فى حال التعامل مع حيوان مصاب بالسعار، ثم تطهير المكان بمطهر قوي لحين دخول المستشفى، وذلك لتقليل خطر الفيروس في الثلاث ساعات الأولي من العض، لأن الفيروس فى هذا الوقت "خامل"، مشددة على ضرورة التوجه إلى المستشفي لأخذ المصل الخاص بالسعار، في خلال يومين من العضة أو الخربشة، نظرا لأنه فى حال مرور 3 أيام على العضو، يصبح الفيروس فى أقوى معدلات نشاطه، ويصبح العلاج دون جدوى.



وتابعت: العلاج خمس جرعات في خلال 28 يوم، والمصل 5 حقن بالتسلسل" 0-3-7-14-28 "، ولابد أن يتم أخذ الجرعات كاملة، وفى حال عدم تناول الجرعات كاملة يعرض الإنسان نفسه للإصابة بمرض السعار، وهو مرض ليس له علاج، ويسبب وفاة المصاب، هذا بالإضافة إلى عض المصاب أو خربش أي شخص تاني هينقله المرض.



وحول أعراض السعار فى الانسان، فقالت إنها حسب ظهورها بالترتيب : صداع _ حمى _ احتقان فى الزور- توتر عصبى _ ووجع شديد ف مكان العضه- الهلاوس، أى رؤية حاجات محصلتش، خوف شديد من شرب المياه بسبب التقلصات الشديده فى الحلق، شلل _ عدم القدرة على تحريك اجزاء الجسم، غيبوبة، وفاة.

