مشاهد كارثية فى سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.. فيديو وصور

وكالات

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

#زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب قضاء بازارجيق بولاية #قهرمان_مرعش جنوبي #تركيا ب الساعة 04.17 بالتوقيت المحلي pic.twitter.com/tZLOVTZTxs — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 6, 2023

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

ووقع الزلزال على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.











