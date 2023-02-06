اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 09:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مشاهد كارثية فى سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.. فيديو وصور

الإثنين، 06 فبراير 2023 08:23 ص
مشاهد كارثية فى سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.. فيديو وصور آثار الزلزال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وطال شرق المتوسط فجر اليوم الاثنين خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

 

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة مسفرا عن مقتل عشرات الأشخاص في البلدين، فضلا عن أضرار جسيمة استنادا إلى حصيلة أولية.

 

ووقع الزلزال على عمق نحو 17.9 كلم وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).

وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبب بمقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في اسطنبول.

 

سوريا
 

 

الزلزال فى حلب
 
حلب
 

 

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال

زلزال القاهرة

هزة أرضية

تركيا

زلزال العراق

الزلزال

الهزة الأرضية

سوريا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة