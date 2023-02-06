مرفق الكهرباء يوضح المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، وهى كالأتى:
- الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرين متراً
- الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً
- الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار
- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار
- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.
- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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