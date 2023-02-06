مرفق الكهرباء يوضح المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، وهى كالأتى:

- الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرين متراً

- الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً

- الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار

- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار

- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).