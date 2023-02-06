اليوم السابع
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مرفق الكهرباء يوضح المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:00 ص
مرفق الكهرباء يوضح المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء، وهى كالأتى:
 
 - الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة خمسة وعشرين متراً
 
 - الخطـوط الهوائية للجهود العالية ثـلاثـة عشر متراً
 
 - الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة خمسـة أمتار
 
- كابــلات الجهود الفائقـة والعاليـة خمسـة أمتار
 
- كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة متران
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.
 
-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
 
- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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