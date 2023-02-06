اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 03:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مرصد الأزهر يحذر من نية الاحتلال تشريد ما لا يقل عن 100 فلسطينى بالقدس المحتلة

الإثنين، 06 فبراير 2023 03:34 م
مرصد الأزهر يحذر من نية الاحتلال تشريد ما لا يقل عن 100 فلسطينى بالقدس المحتلة حملات الكيان الصهيوني
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف حملات الكيان الصهيوني الممنهجة لتهجير الفلسطينيين وسلب منازلهم وممتلكاتهم ومصادرتها لصالح المستوطنين في القدس المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الكارثة الإنسانية وردع هذا الكيان الغاصب ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزّل.
 
وقال المرصد فى تقرير له، إن الاحتلال الصهيوني يعتزم ارتكاب كارثة إنسانية هذا الأسبوع لتضاف إلى سجله الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة؛ حيث ينوي هدم مبنى سكني في وادي قدوم بالقدس الشرقية وتشريد سكانه من الفلسطينيين البالغ عددهم نحو 100 بينهم أطفالًا ونساء وشيوخًا وذوي همم. 
 
ومن المقرر إقدام الاحتلال على هذه الخطوة خلال الأسبوع الجاري. وتشن حكومة الكيان الصهيوني بزعامة أعضائها من اليمين المتطرف حملة إرهابية ممنهجة ضد الفلسطينيين والتي بلغت ذروتها في الفترة الأخيرة.
 

القدس

فلسطين

الازهر الشريف

الاحتلال الصهيونى



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حريق بلشبونة.. وكندية تربح ملايين الدولارات فى جائزة "يانصيب".. فرنسا تعيد فتح "نوتردام" للجمهور 2024.. اعتقال 3 فلسطينيين من القدس

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:00 ص

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من القدس المحتلة ورام الله

الأحد، 05 فبراير 2023 07:10 م

بمشاركة الرئيس الفلسطينى.. انطلاق مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية 12 فبراير

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:49 م

الجامعة العربية تدين الاعتداء على إحدى الكنائس التاريخية فى القدس

الخميس، 02 فبراير 2023 04:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة