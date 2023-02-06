محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع مياه الأمطار بالشوارع.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثينين، أعمال رفع مياه الأمطار بالشوارع، والميادين بشرق وغرب مدين كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، و المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التحية والشكر لعمال النظافة والسائقين المشركين في رفع مياه الأمطار منذ الصباح الباكر ومستمرين في عملهم ، دون كلل أو ملل، لخدمة أهالي المحافظة، كما وجه الشكر لرؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية عل انمتابعة المستمرة والتواجد بالشوارع.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جميع رؤساء المدن والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى، وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا،طبقًا لتقارير الأرصاد الجوية، مشدداً على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد من خلال انتشار كافة المعدات في نقاط التمركز والتعامل الفوري في كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين ، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين.



الاتماع للمواطنين بكفر الشيخ



متابعة جوهد رفع مياه الامطار بكفر الشيخ



متابعة رفع مياه الامطار بكفر الشيخ



متابعة رفع مياه الامطار بكفر الشيهخ



محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الامطار



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين