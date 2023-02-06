محافظ جنوب سيناء يلتقى ممثلى مجموعة بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزى المصرى

جنوب سيناء - ياسر عامر

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم وفدًا من بنك التنمية الإفريقي، والبنك المركزي المصري في إطار الاستعدادات لتنظيم مؤتمر "الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وعقد المحافظ اجتماعًا لمناقشة التحضيرات والوقوف على آخر المستجدات في ملف الترتيبات الخاصة بالمؤتمر، شارك فيه فينسنت إنميميالا، السكرتير العام لمجموعة البنك، ووفد البنك المركزي المصري برئاسة يوسف عبد التواب وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

وخلال الاجتماع أكد اللواء خالد فودة على تقديم كل الدعم والمساندة من محافظة جنوب سيناء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للخروج بالمؤتمر في الصورة اللائقة بمكانة مصر، ومستوى التمثيل الرفيع للضيوف المشاركين في المؤتمر.

حضر الاجتماع اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.