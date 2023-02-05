فودة يتفقد النافورة المائية وأعمال المول التجارى ومركز الرصد الأمني بشرم الشيخ

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية، اليوم الأحد، النافورة المائية ومجمع البنوك وأعمال المول التجارى بالحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء، استعدادا لافتتاح عددا من المشروعات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء.

وأشاد المحافظ بالمول، مشيرا إلى أنه يعتبر متنزها سياحيا وتجاريا لأهالى وزوار المدينة ويوفر العديد من الأنشطة التجارية التى تتماشى مع مختلف الأذواق ومتطلبات الزوار ويوفر العديد من فرص العمل للشباب، كما تفقد فوده أيضا الأعمال النهائية الجارية لمركز الرصد الأمنى الموحد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزى للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزى واحد عن طريق شبكات مؤمنة جارى تنفيذها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس الاستشارى كرم معوض، استشارى المشروع، وعدد من القيادات التنفيذية بالمدينة، وكان باستقباله فى مواقع العمل ممثلى الشركات المشرفة.