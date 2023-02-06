محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يفتتحان القافلة الطبية ويتفقدان دار الأيتام

افتتحا اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القافلة الطبية الموسعة بمدرسة مصر الحرة بكفر المصيلحة بشبين الكوم، والتى نظمتها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، فى إطار تنفيذ جهود المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة "، رافقهم محمد موسى نائب المحافظ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، ووكيلة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، المدير التنفيذى لصناع الخير للتنمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، رئيس حى شرق شبين الكوم.

وتفقدا محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة القافلة الطبية للكشف عن أمراض العيون "عينك فى عينا"، والقدم الصحيح لعلاج القدم السكرى بالمجان، وذلك من خلال توقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج وتشخيص مدى الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها لمستحقيها، فضلاً عن إجراء التدخلات الجراحية لغير القادرين، وكذا تفقد غرف توقيع الكشف الطبى وقياس الوزن والضغط والتحاليل الطبية بالقافلة للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية بشكل متميز للمواطنين.

كما تفقدا المحافظ والوزيرة القوافل الطبية لمديرية الصحة والتى تضم 5 سيارات طبية مجهزة بمختلف التخصصات الطبية ومنها" النساء، الأطفال، الرمد، الباطنة"، وغيرها من التخصصات، فضلاً عن تقديم خدمات تطعيم لقاح كورونا، وخلال تفقدهم أشاد محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة بتنظيم القوافل وبجودة الخدمات الطبية التى تقدمها القوافل للمواطنين والتى تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، فضلاً عن تنمية المجتمع وتحسين مستوى المعيشة بما يحقق التنمية المستدامة، كما ثمنت الوزيرة جهود المحافظ فى دعم المبادرات الصحية وحصول المحافظة على مراكز متقدمة فى تطعيم لقاحات كورونا.

وفى أجواء من البهجة وزغاريد الفرحة، سلم محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة "مساعدات عينية ومواد غذائية" لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل لتلك الفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لهم.

هذا وأوضح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن هناك بروتوكول تعاون بين المؤسسة ووزارة الهجرة فى تنفيذ العديد من المبادرات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة "، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من تنظيم (9) قوافل طبية بالمحافظات المشاركة فى المبادرة بإجمالى 8 آلاف مستفيد، لافتاً إلى وجود مقر لمؤسسة صناع الخير بالمستشفى الجامعى مجهزة على مستوى لتقديم كافة أشكال الخدمات الطبية.

واختتم اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولتهم الموسعة بالمحافظة بزيارة دار " أيتام الحسن والحسين " ملحق مؤسسة تربية البنين "الجمعية النسائية لتحسين الصحة" بمدينة شبين الكوم، وقرر المحافظ صرف 50 ألف جنيه كدعم مالى من المحافظة للدار بهدف الارتقاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبنائه الأطفال، موجهاً بتسليم مساعدات عينية تتضمن "مواد غذائية، لحوم" دعماً لتلبية احتياجات الدار.

تأتى تلك الزيارة على هامش جولة وزيرة الهجرة لمحافظة المنوفية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وتفقدا المحافظ والوزيرة مقر الدار، واستفسر المحافظ عن الخدمات المقدمة للأطفال والتى تضم 20 طفلا بمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسى، وأجرى حواراً معهم عن طموحاتهم فى المستقبل وحثهم على بذل المزيد من المذاكرة والاجتهاد لتحقيق أمنياتهم، ووجه المحافظ مديرة الدار بإعداد بيان شامل باحتياجات ومتطلبات الدار لسرعة تلبيتها وتوفيرها للارتقاء بالشأن العام.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية، مشدداً على القائمين بالاهتمام بحالة النزلاء والعمل على توفير كل ما يلزمهم لتقديم أفضل الخدمات، يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لتلك الفئات لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل سوى قادر على تحمل المسئولية.