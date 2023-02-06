محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يدشنان فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"

المنوفية - محمد فتحى

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها والتعريف بفرص وخطوات الهجرة الآمنة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة سحر إمام مقررة المجلس القومي للمرأة، إيهاب حجازي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، مدير مديرية التضامن الإجتماعي، ومسئولي مؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من الرائدات الريفيات وشباب الجامعات بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

بدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض توضيحي لنماذج قصص نجاح لمشروعات قائمة علي ارض الواقع لعدد من الشباب المتميزين " كتصنيع السجاد اليدوى وأعمال الكهرباء".

استعرضت مقرر المجلس القومي للمرأة جهود المجلس من خلال ثلاث محاور ( مفهوم الهجرة غير الشرعية ، ومناقشة دوافعها ، وتدريب تأهيل الشباب للعمالة خارج البلاد )، مؤكدة أن هناك تعاون مشترك مع وزارة الهجرة والمجلس القومى للمرأة، حيث تم إعداد دليل إرشادى للتوعية بمخاطر الهجرة ، وإطلاق حملة " مراكب النجاة " بخمس محافظات كونهم أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية بإجمالى عدد ما يزيد عن 39 ألف مشارك وبمشاركة (100) رائدة ريفية ، فضلا عن حملة " طرق الأبواب " بمراكز تلا وأشمون وشبين الكوم وقويسنا بإجمالى 39 ألف و738 مستفيد ، مثمنة جهود المحافظ في دعم كافة المبادرات التى أطلقتها الدولة في هذا الشأن وتقديم الدعم اللوجستى وتوفير كافة التسهيلات لإنجاحها.

وفي كلمته أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن قضية الهجرة غير الشرعية تمثل تحدياً حقيقياً بمجتمعنا المصري ممايحتم علينا جمعياً أن نوحد الجهود والرؤي في سبيل مكافحة تلك الظاهرة بمختلف أبعادها ، مشيراً أن هناك مجموعة من الدوافع الإجتماعية والإقتصادية التي ينبغي معالجتها في سبيل الحد عن تلك الظاهرة ، لافتاً أنه لابد من وضع مخرجات حقيقية تهدف الي تطوير وتكثيف المعالجة الثقافية والإقتصادية والإجتماعية لمكافحة تلك الظاهرة من خلال توفير البدائل الإيجابية وإقامة برامج لتعلم ريادة الأعمال ودعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التدريب المهني اللازم لسوق العمل وكذا توطيد التعاون مع الجهات المانحة في سبيل الإرتقاء بالبنية التحتية في المناطق الطاردة للسكان والتي يتسم قاطنيها بالهجرة للخارج بشكل ملحوظ ، فيما ثمن محافظ المنوفية الجهود الرامية لمكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية ، مؤكداً علي تقديم الدعم اللازم لكافة الفعاليات والبرامج التي من شأنها تعزيز إستراتيجية المعالجة الجذرية لأسباب تلك الظاهرة حفاظاً علي أرواح شبابنا وتوفير فرص عمل ملائمة لهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال المؤتمر أوضحت وزيرة الهجرة قائلة " استهل محطتى الثانية بزيارتى إلى محافظة المنوفية موجهة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لرعايته الشاملة للمؤتمر ، و جهوده المثمرة وتعاونه مع الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب نجاة " ، متطلعة إلى العمل المشترك و بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق حياة كريمة للمواطنين حفاظاً علي حياتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل حقيقة لتحسين مستوي معيشتهم والارتقاء بها .

ومن جانبها استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة منذ صدور تكليفات القيادة السياسية بمؤتمر الشباب في ديسمبر 2019 بإطلاق مبادرة مراكب النجاة والتى تشمل 14 محافظة بإعداد برامج لتأهيل الشباب وتنفيذ حملات توعوية مكثفة لهم ، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج مبادرة " مراكب النجاة " كمبادرة قومية يتم إطلاقها في 70 قرية ضمن مبادرة " حياة كريمة " ، كما أكدت على أننا بصدد عقد بروتوكولات تعاون مع محافظة المنوفية لتنفيذ عدد من من المجالات التنموية لإحداث تنمية شاملة على أرض المنوفية ، وأن الوزارة بصدد إعداد برنامج لحوكمة هجرة العمالة بالخارج من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمات العمل الدولية ، مضيفة إلى دور الوزارة في دعم القطاع الصناعى وتعاونها مع جهاز المشروعات في تقديم المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل عن الهجرة غير الشرعية ، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسة صناع الخير في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأسر الأولى بالرعاية وتدريب الكوادر الطبية بإجمالى مايزيد عن 72 ألف مستفيد.

فيما استعرض رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، جهود الجهاز في تنفيذ خطط الدولة وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة ،و تناول عرض مكونات الجهاز والخدمات المالية والغير مالية التى يقدمها في تمويل المشروعات ودعم القطاع الأهلى من خلال خدمات الشباك الواحد وتدريب ريادات الأعمال لخلق جيل جديد من رواد الأعمال ومشاركة مبادرة حياة كريمة في تأهيل السيدات للمشاركة في المشروعات ، مؤكدا انه خلال الفترة السابقة تم دعم الجهاز بـ10 مليون ونصف مليون جنيه وتوفير 260 فرصة عمل للشباب .،مشيرا إلى أن الجهاز شارك في عقد العديد من الندوات لتوعية وتعريف الشباب بالمشروعات القومية للحد من الهجرة غير الشرعية.