محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار مدير مالي وإداري بالتربية والتعليم

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لجنة القيادات لاختيار أحد القيادات لوظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية والمواد البشرية، كأحد الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حيث تقدم للاختبار خمسة عشرة متقدما من العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة.

هذا وقد ضمت اللجنة فى عضويتها الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، طارق فريد وكيل الوزارة مدير مديرية التنظيم وعضوية اثنين من أساتذة الإدارة بجامعة المنصورة.

وقد أكد مختار" أن المقابلات والاختبارات، أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وافضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التى تتطلبها الوظيفة المشار اليها وذلك تنفيذا للقانون.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتنفيذا لتوجهات الدولة بضخ دماء جديدة ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية وكذلك التدوير الوظيفى للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وفى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.