محافظ الدقهلية يحيل 126 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية، مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين، أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 126 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة ، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن شربين ونبروه ودكرنس والمنزلة وتمى الأمديد والسنبلاوين والمطرية والمنصورة وحي غرب المنصورة، على مدار يومين حيث تم خلال اليوم الاول تحرير70 مخالفة تموينية شملت 23 محضر نقص وزن، و17 محضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 137 شيكارة)، و7محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و3 محاضر إثبات مبيعات وهمية، و2 محضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر عدم وجود سجل، و1 محضر توقف عن الإنتاج، و1محضر عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، و1 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (4 شكاير)، و6 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و1محضر سلع منتهيه الصلاحية، و1 مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1عدم تمكين حملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وخلال اليوم الثاني تم تحرير 56 مخالفة تموينية، شملت 18محضر نقص وزن، و15 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و4 محاضر تصرف في دقيق (بكمية قدرها 23.5شيكارة )، و2 محضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر عدم وجود سجل ،و1محضر مخالفة تعليمات، و1 محضر تجميع دقيق بقيمة (12 شيكارة )، و1 محضر عدم وجود ماكينه، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و3 محاضر غش تجاري، و2 محضر عدم وجود سجل صناعي، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و1 محضر بنزينة بدون ترخيص، و1 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و1 محضر عدم وجود فواتير، و1 محضر عدم وجود بيانات قد تم التحفظ على 14 طن مخلل، و2 طن ملح و1000 لتر بنزين 80، و1000قطعة شطاف يدوي، و750 كيلو خرز ابيض، و30 لفة خرطوم بطول، 25 متر و20 شيكارة لي سخان وزن 15 كيلوا للشيكارة، و40 لفة خرطوم اسمر اللون، و400 حامل شطاف، و200 وصلة لي و200 ماسورة 4 بوصة في 6 متر، و50 ماسورة 2 بوصة بطول 6 متر، و4 طن فلر، و75 ماسورة 4 بوصه في 6متر، و4 طن علف و300 كجم جبنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بنطاق حي غرب المنصورة، باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.