محافظ أسوان يلتقى أعضاء مجلس النواب ويشيد بالتعاون المستمر

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب جابر أبو خليل ، وأيمن فؤاد ، وريهام عبد النبى ، وخالد رضوان ، وحسن سيد خليل، وذلك من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التى يعانى منها المواطن الأسوانى.

وأكد محافظ أسوان، خلال اللقاء، أن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية فتح قنوات التواصل الجماهيرى المختلفة سواء من خلال الجولات الميدانية فى المدن والقرى ولمتابعة المشروعات ، أو بعقد اللقاء الأسبوعى مع المواطنين ، أو بواسطة تطبيق الواتس آب للعمل على نقل هموم ومشاكل أهالى المحافظة بكل ربوعها، ومواجهتها بالتكاتف والتلاحم بين الجانبين التنفيذى والشعبى.

وأشاد اللواء عطية، بالدور الهام الذى تقوم به القيادات البرلمانية والمجتمعية وتعاونهم المستمر وجهودهم الملموسة والتى ساهمت بشكل مباشر فى مساندة الجهود التنفيذية، وتحقيق الإنجازات المتتالية فى مختلف قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وتناول اللقاء عرض عدد من القضايا الجماهيرية التى تهم المواطنين فى القطاعات التعليمية والصحية والتموينية ، للعمل على وضع الحلول المناسبة لها ، بجانب إستعراض مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الجيش بجوار صالة القوات المسلحة على غرار تطوير حدائق المحمودية والسلام ودرة النيل لخلق متنفس حيوى أمام المواطنين المقيمين بهذه المنطقة.