محافظة الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوى الأحياء والمراكز، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى عدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة من نشاط رياح وسقوط أمطار اعتباراً من اليوم الإثنين.

وأصدر المحافظ، تكليفاته لرؤساء الأحياء والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وأوضح المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أحداث طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار أو تداعيات نشاط الرياح والطقس.

وشدد محافظ الجيزة، على استمرار المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع.

وشدد على التأكد من إستعداد محطات الصرف ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة للتأكد من تغطيتها ،وكذا مراجعة أي بانرات أو لافتات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظراً للرياح الشديدة وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تشهد البلاد ليلة باردة إلي شديدة البرودة علي مختلف الأنحاء، يأتى ذلك بسبب كتلة هوائية باردة تهب عبر شمال شرق أوروبا ومنها إلي البحر المتوسط حتي تصل إلي سواحل البلاد وتتقدم تدريجيا إلي الداخل لتشمل كافة الأنحاء بمختلف الظواهر الجوية.

وأشارت أن من المتوقع حتى آخر ساعات اليوم الاثنين أن يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 16 درجة والصغري 10، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاض كبير في درجة الحرارة الصغري كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.