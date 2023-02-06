اليوم السابع
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الإثنين، 06 فبراير 2023 07:42 م
أكرم القصاص
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لبنان: إغلاق جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي تحسبا لهزات ارتدادية

الإثنين، 06 فبراير 2023 07:00 م
لبنان: إغلاق جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي تحسبا لهزات ارتدادية زلزال تركيا
أ ش أ

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عباس الحلبي، إغلاق جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة بالبلاد يومي، غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وذلك بعد حدوث الهزة الأرضية والتحذير من هزات ارتدادية جديدة، ومع تطور الأحوال المناخية السائدة في لبنان واشتداد العاصفة.


وأكد الحلبي أن تعطيل المدارس ليومين جاء لحين انتهاء العاصفة ويتبين وضع الطرق، وخشية تشكل الجليد وحدوث حوادث انزلاق، وحرصًا على سلامة الطلاب والتلاميذ وأفراد الهيئة التعليمية.


على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة العامة إغلاق دور الحضانة الخاصة كافة يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الهزة الأرضية، التي حصلت فجر اليوم، والتحذير من حدوث هزات ارتدادية جديدة، فضلاً عن اشتداد العاصفة الثلجية وسوء الأحوال المناخية السائدة في لبنان. 


وكان مجلس الوزراء اللبناني قد اتخذ عدة قرارات لدعم المعلمين ماديا لإنهاء الإضراب في المدارس الحكومية المستمر منذ قرابة شهر في عموم البلاد.
كما تقرر تشكيل لجنة لبحث سلامة المدارس وجميع المنشآت التعليمية في البلاد.


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